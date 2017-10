Banketbakkerij Plasman heeft de lekkerste speculaasbrokken

Dode Kanaalweg mogelijk vermoord

17:15 De 50-jarige man die gisteren levenloos werd aangetroffen in het water langs de Kanaalweg in Delft, is mogelijk vermoord. De politie heeft vandaag een 49-jarige Delftenaar aangehouden. De verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had.