Bankgebouw in Scheveningen wordt online geveild: ‘Je kan bieden vanaf 0 euro’

Viskoning Simonis nu ook expert in kerstbal­len: ‘De trend is pastelkleu­ren’

16 september Herman Simonis is creatief met vis, maar je kan er met andere producten niet vroeg genoeg bij zijn: kerstartikelen. Zeker nu er door de coronacrisis heel moeilijk aan kerstspullen te komen is, omdat de meeste daarvan in China worden gemaakt en het nu extra lastig is ze naar Nederland te krijgen.