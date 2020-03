Bankhangen funest voor motorische ontwikkeling van jeugd: ‘Oefen in de spiegel je boksarm’

Coronavi­rus rukt bejaard echtpaar uit elkaar: ‘Als dit zo doorgaat, zien ze elkaar alleen nog op haar sterfbed’

10:53 Het is voor haar eigen bestwil, dat snapt Jan van der Sluis ook wel. Maar dat maakt het niet minder tragisch dat zijn 94-jarige moeder in verpleeghuis Vivaldi haar eigen man niet meer kan ontvangen. ,,Dat gebeurt dus nu gewoon in dit land!’’