Bankieren met tijd: Sara en Ronald betalen boodschappen niet met geld maar met uren

Een zoete en aardse geur komt je direct tegemoet bij binnenkomst in het fleurig beplante appartement van kunstenaar Sara Pape Garcia en expositiemaker Ronald Huynen in het hartje van de Haagse Schilderswijk. Op het vuur pruttelt een pannetje met linzen, wortel en tomaat, in de oven een schotel met paarse wortelen en pastinaak. Bijzonder is dat deze groenten niet zijn ingeslagen met contanten of bankpas, maar met Timebankuren, een alternatief betalingsmiddel dat het duo 7 jaar geleden in Den Haag startte.