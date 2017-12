Bar Broker introduceert een nieuw horecaconcept

Bar Broker is door het unieke concept enorm populair in Amsterdam. De ondernemers vonden het daarom hoog tijd om het concept ook in Den Haag te introduceren. Omdat het concept Amsterdams is, willen de ondernemers de bar-dancing in Den Haag aanpassen aan het karakter van de stad. ,,We houden de kern van het concept, namelijk het beurssysteem en de bar-dancing intact, maar we willen een Haagse vibe. Zo zullen er in ieder geval Haagse Hopjes komen te liggen’’, zegt Ruben. De ondernemers willen zich aanpassen aan de behoefte van de Hagenaars en gaandeweg de bar-dancing in Den Haag blijven verbeteren.



De initiatiefnemers hopen Bar Broker uiteindelijk nationaal en misschien zelfs internationaal uit te rollen. ,,We hopen in ieder geval naar andere steden in Nederland te kunnen uitbreiden. Het liefst willen we in elke studentenstad een Bar Broker’’, aldus Ruben. Utrecht is de eerstvolgende studentenstad waarop de pijlen worden gericht.



De Vries en Ruben zouden graag koning Willem-Alexander of Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, een keer in hun Haagse bar zien. ,,Dat lijkt ons heel gezellig.’’