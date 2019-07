Bar weinig animo om op te treden tegen boerka in Den Haag

Twee weken de tijd hebben ze nog. Dan gaat in Den Haag het controversiële boerkaverbod in, de wet die gezichtsbeschermende kleding verbiedt in ziekenhuizen, scholen en openbaar vervoer en overheidsgebouwen.

Maar bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn ze er nog niet uit. Wat moeten ze doen als er straks twee gesluierde vrouwen in de hal van het ziekenhuis staan? ,,We weten het nog niet. Moeten we in zo’n geval echt de beveiliging erbij halen? Of de politie bellen?’’, vraagt een woordvoerder zich af. ,,En hoe verhoudt zich dat verbod zich tot onze zorgplicht?’’

Escalatie

Volgende week hakt het ziekenhuis de knoop door. In het openbaar vervoer is dat zojuist gebeurd. De HTM lift mee met regels over handhaving die door de landelijke koepel zijn opgesteld.

Dat de vervoerders weinig voelen voor het boerkaverbod, lieten ze al weten. Ze zijn bang voor ‘gedoe’ in tram of bus en voor vertraging. Ook uit de nieuwe regels blijkt terughoudendheid. Zo zijn chauffeurs of ov-controleurs niet verplicht om reizigers met gezichtsbedekkende kleding hierop aan te spreken. ‘Je maakt je eigen afweging’, heet het, waarbij voorkomen van escalatie uitgangspunt is. Ook gaan de handhavers van de HTM straks niet zelf boerkaboetes uitschrijven. Dat gaat altijd via de politie.

Het is niet vreemd dat er weinig animo is voor de handhaving. Veel instellingen vinden het boerkaverbod een hoog symbolisch gehalte hebben. In de praktijk hebben ze bar weinig te maken met gesluierde vrouwen. Zoals Lucas Onderwijs, dat als veel scholen al jaren een protocol kent dat gezichtsbedekkende kleding verbiedt. ,,In al die jaren hebben wij het één keer bij de hand gehad’’, zegt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet. ,,Dat ging om een vrouw in boerka die haar kind kwam halen. Eén keer dus.’’