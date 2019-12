Bar weinig Britse bedrijven willen in Den Haag vestigen na Brexit

Victor R. Meijer is poëet en polier, ofwel een poëlier

14:12 De Haagse poelier Victor R. Meijer (40) heeft samen met de Scheveningse band Boulevard een kerstnummer gemaakt. Kerstfeest ieder jaar werd gemaakt voor Malaika Kids, een stichting die weeskinderen in Tanzania helpt. Omdat Meijer poelier van beroep is, maar ook poëet, kiest hij voor de gulden middenweg: hij is poëlier.