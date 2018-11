Barbara schrijft boek over ontwricht leven: 'Enkel in dood vind ik rust'

De kleine, frêle vrouw (47) zit een beetje ineengedoken in een hoekje, alsof ze zo weinig mogelijk plaats in beslag wil nemen. Maar als ze lacht dan lachen haar ogen mee. Daarvoor geeft ze de schuld aan haar hond en haar nieuwe vriend, die haar als een schaduw volgt. Hij heeft al twee keer haar leven gered en is continu bang dat ze weer een hartaanval krijgt. ,,Als ik er niet bij ben om de ambulance te bellen, ben ik haar kwijt.”



Haar hart is niet het enige aan haar lichaam dat maar half functioneert. Ze is ook blind aan een oog en heeft enorme pijnaanvallen aan handen en voeten; een bijwerking van medicijnen. Het begon allemaal toen ze erachter kwam dat ze aids had, een souvenir van haar eerste vriendje - die haar tevens mishandelde en vermoord werd door haar vader.



Ze moest in een coma geraken om erachter te komen. ,,Voor het eerst stond ik oog in oog met de dood, en het was prachtig. Alles was wit en mijn opa zwaaide lachend naar me, maar voor ik hem kon bereiken trok iets me terug. Daarna werd ik wakker in een ziekenhuisbed."