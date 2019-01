‘Barbecuefreak’ Hero Brinkman opent eigen restaurant

Twee jaar geleden ging oud-rechercheur Hero Brinkman (53) op zijn knieën om zijn Monica, een Poolse, ten huwelijk te vragen. Inmiddels is hij met zijn grote liefde een zakelijk avontuur begonnen. De ex-PVV'er opende aan het Almeloplein in de hofstad zijn restaurant. En om de hoek opende zijn vrouw een kapperszaak.



BBQ Hero's is bijna net zo Nederlands als Pools. De prijzen zijn er vooral Pools, want laag. ,,Voor 10 tot 12 euro heb je hier een driegangenmenu'', zegt Brinkman trots. ,,Met twee drankjes erbij. Vijf biertjes staan er op het menu, allemaal van Poolse brouwers. Halve liters voor een paar euro.‘’



Het restaurant is vooral bestemd voor de echte vleeseters, zoals Brinkman er zelf ook eentje is. ,,Van kip tot biefstuk, ik ben er gek op. Maar ook voor de veganisten is er keus. Ik heb ook vegetarisch vlees'', klinkt het.