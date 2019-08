Barbershop aan Rijswijkse Lindelaan beschoten vlak voor rechtszaak

UPDATE & VIDEOBarbershop Empire Barberz aan de Lindelaan in Rijswijk is vannacht met een vuurwapen beschoten. Acht kogels hebben de voordeur doorboord. Of het te maken heeft met de rechtszaak die vandaag dient over een incident in deze kapperszaak is onbekend. Verdachte Deepaksain M. mishandelde eerder dit jaar medewerkers van de barbershop.