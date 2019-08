Barbershop aan Rijswijkse Lindelaan drie dagen dicht na beschieting

Omwonenden werden vannacht opschrikt door luide knallen, die afkomstig leken van een automatisch vuurwapen. De politie werd gealarmeerd en bij aankomst zaten er acht kogelgaten in de deur van de zaak. Op straat werden pylonen geplaatst naast de kogelhulzen. De straat werd afgesloten en afgezet als plaats delict.



Waarmee er op de kapperszaak is geschoten, of er gewonden zijn en of er verdachten zijn aangehouden, is nog onduidelijk. Team Forensische Opsporing van de politie doet technisch onderzoek naar de kogelinslagen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.