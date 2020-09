Barbie's Bruiloft 2.0: Samantha de Jong stapt opnieuw in huwelijksbootje

Eerder dit jaar werd bekend dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Het jongetje wordt in december verwacht. Uit de eerdere relatie met haar ex Michael van der Plas heeft Samantha al twee kinderen. Angelina Melissa Cora van 7 en zoon Milano Michael Ronnie. Hij is 5 jaar oud. In 2012 stapten Michael en Samantha voor de camera's in het huwelijksbootje. Dat was allemaal te zien in het programma Barbie's Bruiloft.