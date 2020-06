Bark Europa bijna weer thuis in Scheveningen: ‘De hunkering naar thuis zorgt voor landkoorts’

Al land in zicht?

Kapitein Eric Kesteloo: ,,Als we de directe route volgen hebben we nog zo’n 525 mijl, dus net geen 1000 kilometer, te gaan. Daar komt waarschijnlijk nog wel wat bij, want zeilschepen varen door de windomstandigheden zelden de directe route. We varen 120 mijl ten westen van Brest op een oostzuidoostelijke koers de Golf van Biskaje in. De aandacht is op dit moment bij de windkracht acht, windstoten tot vijftig knopen en golven van zeven meter die het dek voortdurend overspoelen. We denken deze week in Scheveningen aan te komen.”