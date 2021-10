Barrie Stevens en Richard Groenendijk springen in de bres voor Paul van Vliet Academie

Barrie Stevens zou eind augustus al een benefiet in theater Diligentia geven, maar die kon toen niet doorgaan. Op dinsdag 2 november gaat hij in de herkansing. Cabaretier Richard Groenendijk presenteert de voorstelling, waarin de 77-jarige theatervedette terugkijkt op zijn lange carrière.

De Paul van Vliet Academie opende tien jaar geleden zijn deuren in een oud schoolpand aan de Deventersestraat. De school richt zich op parttime studenten van alle leeftijden die zich in vier jaar tijd kunnen bekwamen in de wereld van kleinkunst, cabaret, entertainment en stand-ups. Cabaretier Paul van Vliet heeft geen inhoudelijke bemoeienis. Hij fungeert slechts als naamgever en geeft lessen als gastdocent.

Nieuwe aanwas

De afgelopen anderhalf jaar zijn volgens directeur Evert de Vries erg moeilijk geweest. ,,Omdat we een particuliere instelling zijn, kregen we nauwelijks steun van gemeente of overheid. We konden geen lessen geven en de aanwas van nieuwe studenten bleef achter.”