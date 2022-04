Bas Muijs senior maakt op zijn oude dag rentree als popzanger: beroemd dankzij de stem van John Lennon

Een paar weken geleden ging de telefoon. Het was Bas Muijs Jr, de Haagse acteur dus die jarenlang in de rol van Stefano Sanders speelde in GTST. Nee, hij belde niet om een terugkeer in soapland aan te kondigen. Hij belde voor iets anders. Voor iets nog veel leukers, zei hij erbij. Zijn vader, Bas Muijs Sr, stond op het punt om op zijn oude dag een comeback te maken als popzanger. Hoe leuk was dat?