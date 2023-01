Basisschool aan Laagveen ontruimd na brand in kelder; kinderen mogen spullen ophalen

UpdateIn een kelder van OBS Anne Frank aan het Laagveen in Den Haag is woensdagochtend brand uitgebroken. De school is ontruimd, maar leerlingen kunnen hun spullen ophalen.

Rond 09:00 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van leerkrachten die brand in de school hadden ontdekt. Ter plaatse bleek het om een brand in een kelder te gaan, nabij de elektrische installatie.



Vanwege de brand is de school ontruimd. De kinderen worden opgevangen in de gymzaal van een nabijgelegen dependance van de school aan de Beresteinlaan. Inmiddels kunnen de kinderen weer de school in om hun spullen op te halen, maar wanneer de lessen weer doorgaan is onduidelijk. Dit is afhankelijk van de schade aan het pand.

Roetschade

In de kelder, maar ook in de rest van de school, is er veel roetschade. Het pand is geventileerd en gecontroleerd en de brandweer is sinds 10.30 uur weg.

Er zijn twee blusvoertuigen ingezet om de brand te blussen. Allereerst werd de locatie van de brand niet gevonden, maar later is de brand ontdekt en was de brand snel onder controle, meldde een woordvoerder van de politie.

