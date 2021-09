Bassist Peter Stotijn is lyrisch over Amare: ‘Hagenaars mogen best wat trotser zijn’

Naar Amare De prijs voor meest gastvrije theater verhuist mee naar Amare en is voor eeuwig

20 september Vandaag in de rubriek Naar Amare:‘Horeca en Publieksservice’ heet de afdeling waar alles samenkomt om de bezoekers een gastvrij onthaal te geven. Die afdeling bestond al in het Zuiderstrandtheater, maar in het nieuwe ‘huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting’ is alles net een maatje groter.