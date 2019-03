Baudet en Kuzu laten zetel in Zuid-Holland aan zich voorbijgaan

De twee lijstduwers kregen genoeg voorkeursstemmen in de provincie Zuid-Holland om een zetel in te nemen, maar de twee bedanken daarvoor.



Baudet stond twintigste en laatste op de FvD-lijst. Hij kreeg 77.035 stemmen. Zijn partij werd vanuit het niets de grootste in Zuid-Holland, met elf zetels. De politicus woont in Amsterdam. Als hij zijn Statenzetel had willen innemen, had hij naar Zuid-Holland moeten verhuizen.



Kuzu was de vijftigste en laatste kandidaat voor Denk, dat één zetel bemachtigde in Zuid-Holland. Op Kuzu werd 9789 keer gestemd, meer dan zijn provinciale lijsttrekker. Hij had niet hoeven verhuizen, want Kuzu woont in Rotterdam.