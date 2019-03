Baudet en Kuzu met voorkeursstemmen in Provinciale Staten Zuid-Holland gekozen

Baudet stond twintigste en laatste op de FVD-lijst. Hij kreeg 77.035 stemmen. Zijn partij werd vanuit het niets de grootste in Zuid-Holland, met elf zetels.



Kuzu was de vijftigste en laatste kandidaat voor DENK, dat één zetel won in Zuid-Holland. Kuzu ontving 9789 stemmen, meer dan zijn provinciale lijsttrekker.



Het is nog niet bekend of de beide fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hun provinciale zetels innemen. Baudet zou ervoor moeten verhuizen naar Zuid-Holland, omdat hij nu in Amsterdam woont. Kuzu komt uit Rotterdam.