Bé verzette met grote slagkracht en weinig slaap bergen in Zoetermeer: ‘Je kunt het zelf’

Bé werd bij zijn geboorte in Hoogezand Sappemeer door zijn vader aangegeven als Berend. Maar niemand noemde hem zo. Al in de wieg was het ‘Bé’ en dat bleek prima te passen bij een jongen die opgroeide tot een man van weinig woorden. Dat hij een politicus werd, was eigenlijk een wonder.

De vader van Bé was een timmerman die hertrouwde toen zijn vrouw (Bé was 9 jaar) plotseling overleed. Heel zorgzaam was Bé voor het jongere zusje dat vervolgens geboren werd. Hoewel ze later socialiste werd, en Bé tot op het bot een liberaal was, was hij stapelgek op z’n jongste zus.