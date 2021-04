Beach Stadium maakt populairste workouts uit de sportschool mogelijk op het strand

van wieg tot graf Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar de sportieve Peter (56) kwam nooit meer thuis van zijn rondje hardlopen

12 april Werk was leuk maar sport en z’n vriendin in de garage waren ook belangrijk, vond de Voorburgse voetballer, loper en zwemmer. Hij was fit. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Peter Brummer (23 maart 1965 – 29 maart 2021).