Beau van Erven Dorens veilt eerste vaatje haring

Een dag later begint officieel het nieuwe haringseizoen en is de eerste vangst van het jaar overal verkrijgbaar. Vervolgens is het zaterdag 15 juni Vlaggetjesdag. Met een vlootschouw in de Eerste Haven en muziek van onder anderen Xander de Buisonjé en Gers Pardoel .



,,De eerste kotters zullen een kleine drie weken uitvaren en keren eind mei terug’’, weet Gerbrand Voerman, voorzitter van de Haringgroothandelsvereniging.



,,We hopen op een goede kwaliteit natuurlijk, maar zijn hierin afhankelijk van vele factoren, waaronder zonlicht en watertemperatuur.’’



Vorig jaar waren we aanwezig bij de veiling van het eerste vaatje. Dat leverde toen maar liefst 78.000 euro op. Bekijk de beelden terug.