Bed and breakfast in Hofkwartier gekroond tot beste van Nederland

Horsten zit op een zonnige vrijdagmiddag te wachten tot zijn gasten, een stel uit China en een stel uit Canada, thuiskomen. Rond vijf uur is het namelijk doorgaans tijd voor de middagborrel. ,,Dan kunnen de gasten vertellen over wat ze in de stad meegemaakt hebben. Dat is één van onze sterke punten. Wij nemen net iets meer tijd om bezoekers welkom te heten en ervoor zorgen dat ze het meeste uit hun verblijf in Den Haag meekrijgen."

Bacán werd door stichting Bed and Breakfast uitgeroepen tot de beste met vier tulpen, een waarderingssysteem dat vergelijkbaar is met de sterren die een hotel toegewezen krijgt. De entree van het B&B zit midden in een kledingwinkel verstopt, maar het bovenappartement ligt op de perfecte plek in Den Haag, meent Horsten. ,,Daar kun je het paleis zien", vertelt de eigenaar terwijl hij uit het raam van de woonkamer wijst.

Zijn B&B ligt in de Molenstraat, een zijstraatje in het Hofkwartier. ,,Ik heb op veel plekken in de wereld gewoond, maar zo'n rustige plek midden in het centrum van een grote stad is toch uniek. En toch vind je hier alles wat je nodig hebt." Het was voor de 53-jarige Horsten en zijn partner Ab wel een groot risico om een B&B in het pand te openen. Na 22 jaar in het buitenland te hebben gewoond, besloot het stel in 2014 terug te keren naar Den Haag om een bouwval in de Molenstraat op te kopen.