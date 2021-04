Bedelaars in Den Haag delen ‘onzinflyers’ uit: ‘Trap er niet in’

Op Schevenin­gen komt deze zomer een Olympisch sportfesti­val

14 april Over precies 100 dagen gaan de Olympische Spelen in Tokyo van start. Hartstikke leuk voor de sporters en de Japanners natuurlijk, maar wij mogen de grens niet over door de coronamaatregelen. Dat betekent dus geen Oranjefans in Japan. Maar er is nu iets moois bedacht om de Olympische Spelen toch mee te maken in Den Haag.