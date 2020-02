Bedelbendes slaan slag in binnenstad: ‘Laat handhavers hun dagopbrengst maar afpakken’

Tijdens een wandeling van het Centraal Station naar de Grote Markt kom je op de Turfmarkt eerst Bas tegen. Jonge Hollandse gast, vlotte babbel. Hij vertelt autisme te hebben en is na het dodelijke ongeluk van zijn ouders op straat beland. Dom is hij in ieder geval niet. ,,Hoeveel jij me nu gaat betalen, hangt er vanaf hoe zielig mijn verhaal is en hoeveel empathie ik kan opwekken. Ik ben in ieder geval niet verslaafd, dus ik heb al een streepje voor.” Geen kleingeld bij de hand? Geen probleem: Bas wijst je graag de dichtstbijzijnde pinautomaat en kan zelfs geld wisselen. Voor een tientje kan hij een week slapen en eten, spiegelt hij voor.