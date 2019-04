Bedelen verboden rond winkelcentra en moskee

Column Langzaam­aan ga je zo’n container toch zien als verleng­stuk van je keuken, en in mijn keuken moeten ze niet komen

6:30 ‘Wij houden dus zicht op de afvalcontainer in de straat. Ik, mijn zoon Winsley en Bea. Bea is mijn vrouw. Onze mazzel is dat zij graag naar buiten kijkt en die container schuin voor ons raam staat. Zodoende kunnen wij altijd als eerste onze vuilniszakken dumpen als ’ie geleegd is.