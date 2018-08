Het Haagse raadslid zegt niets te maken te hebben met een groepsverkrachting van Dille en vindt dat andere Haagse raadsleden hem in de steek laten. ,,Maar ik word hier alleen maar strijdbaarder van.'' ,,Met mij gaat het goed’’, zegt hij. ,,Ik heb een dikke huid. Ik ben wel wat gewend. Ik laat mij de mond niet snoeren en de valse beschuldigingen en bedreigingen motiveren mij alleen maar nog meer om tegen onrecht op te staan.''

Tornado aan bedreigingen

Van Doorn zit wel in over zijn familie en medewerkers die meegesleurd worden in de tornado aan bedreigingen. ,,Er wordt veel haat verspreid en er worden veel dreigingen geuit.'' Van de heftigste bedreigingen heeft hij geen last, zegt hij. ,,Ik heb ze geblokkeerd op sociale media. Ik hoor ze niet, ik zie ze niet.'' Met de Haagse burgemeester Krikke en het Openbaar Ministerie is op zijn verzoek overlegd over eventueel te nemen beveiligingsmaatregelen. ,,Dat heeft Krikke toegezegd en ze neemt het ook serieus.''

Van Doorn ligt onder het vergrootglas sinds PVV-raadslid Willie Dille vorige week op haar facebookpagina een filmpje verspreidde waarin ze verklaart dat ze vorig jaar is verkracht door een groep moslims die haar het zwijgen wilde opleggen om haar raadswerk. Van Doorn zou achter de verkrachting zitten, stelt ze in het filmpje. Enkele dagen na de verspreiding van het filmpje pleegde Dille zelfmoord.

Van Doorn noemde haar dood zojuist 'schokkend en triest’. Maar hij vindt het onbegrijpelijk dat niemand van de Haagse gemeenteraad een berichtje stuurde om te peilen hoe het met hém is.

Quote Ik vind het bizar dat geen van onze collega's in de raad afstand heeft genomen van de bizarre uitingen door Dille Arnoud van Doorn

,,Ik vind het bizar dat geen van onze collega's in de raad afstand heeft genomen van de bizarre uitingen door Dille. Niemand heeft een appje gestuurd met: 'Kunnen we wat voor je doen?' Er is alleen doodse stilte. Ik vind het jammer dat ook DENK en NIDA zwijgen. Ook zij zijn stil. Dat vind ik zorgelijk. Dat zijn onze politieke geestverwanten. Als het hen zou overkomen zou ik als eerste op de barricaden gaan.’’

Krikke was kort na de zelfmoord van Dille de eerste en enige die appte, zegt hij. ,,'Hoe is het met je?', vroeg ze. 'Kan ik wat voor je doen?' Respect daarvoor.''

Van Doorn verklaarde zojuist niets met de verkrachting van Dille te maken hebben. ,,Uiteraard niet. Dit is een idiote beschuldiging van iemand met zware psychische problemen.'' Dat er mogelijk een verkrachting heeft plaatsgevonden kan hij niet uitsluiten. ,,Maar het lijkt me te bizar voor woorden. Natuurlijk worden mensen verkracht, maar dat wij er iets mee te maken hebben is te idioot voor woorden.''

Dille verklaarde dat ze op 15 maart 2017 verkracht is. Ze trok hierover in oktober van dat jaar aan de bel bij burgemeester Krikke. Er waren daarna meerdere gesprekken tussen Dille, de burgemeester, de politie en justitie. Maar er is geen aangifte gedaan en er is ook geen onderzoek uit voortgekomen omdat er volgens justitie onvoldoende aanknopingspunten waren en zijn.

Van Doorn zegt hij nooit geïnformeerd is door Krikke of justitie over een groepsverkrachting en de rol die hem verweten werd door Dille. Hij zegt dat hij totaal overdonderd was toen hij het filmpje van Dille afgelopen week zag. ,,Iemand stuurde me een linkje naar de beelden. Later hoorde ik via de media dat er allerlei gesprekken zijn geweest tussen Dille en Krikke. Ik wist helemaal niks. Dat vind ik kwalijk. Dat begrijp ik niet.''

De woordvoerder van Krikke gaat daar inhoudelijk niet op reageren.

Partijgenoten

Het raadslid, dat aanvankelijk PVV'er was maar zich later bekeerde tot de islam, zegt nooit haatgevoelens tegen Dille te hebben gehad. De twee waren ooit partijgenoten bij de PVV en gingen met heibel uit elkaar. ,,Ik had al jarenlang geen contact meer met haar. Ik heb daar totaal geen behoefte aan gehad. Ik ken geen haat of rancune.'' Het bleef bij een zakelijk contact. ,,'Goedemorgen of goedemiddag' zeggen, als je elkaar tegenkomt in de lift.''

Haar dood noemt hij triest. ,,Ook voor de nabestaanden. Dat neemt niet weg dat we geschokt zijn door de valse beschuldigingen. Blijkbaar zat haar haat tegen moslims zó diep dat ze in haar eigen waanbeelden en leugens is gaan geloven. Ik ben geen psychiater, maar met Dille was duidelijk iets heel erg mis.''

Hij verwijt het raadslid Daniëlle Koster (CDA) uit Den Haag in het bijzonder dat zij vrijdag in de media uitte dat zij niet twijfelde aan de verklaring van Dille. ,,Zo'n verhaal verzin je niet'', zei de politica tegen het Algemeen Dagblad. Voor Van Doorn was het aanleiding om een grimmige tweet te plaatsen met de mededeling dat Koster een vijand is van de Islam. Hij noemde het in zijn tweet ook walgelijk dat Koster over de rug van een dode een politiek punt wilde maken.

Quote Ik vind het buitenge­woon oncollegi­aal en daarmee brengt ze niet alleen mij, maar ook onze medewer­kers in gevaar Arnoud van Doorn

,,Koster zaait haat. Koster gooit olie op het vuur door te stellen 'zoiets verzin je niet'. Dat is haat voeden. Ik vind het buitengewoon oncollegiaal en daarmee brengt ze niet alleen mij, maar ook onze medewerkers in gevaar.''

De tweet die hij er vrijdagavond uitknalde was volgens hem niet opruiend bedoeld. En het was volgens hem geen fatwa, waarmee Koster op een dodenlijst zou komen bij extreme moslims. ,,We houden ons keurig aan de wet. We zijn voor een scherp debat. Maar geweld in welke vorm dan ook wijzen we absoluut af. Je mag scherp zijn in de politiek. Dat zijn andere partijen ook. Maar haat zaaien hoort daar niet bij. We blijven altijd binnen de kaders van de rechtsorde.''

De Haagse burgemeester bracht gisteren naar buiten dat zij de afgelopen dagen gesprekken had met Koster van het CDA om aangifte te doen vanwege de tweet van Van Doorn. ,,Zodat politie en het Openbaar Ministerie nader onderzoek kunnen doen'', stelde de burgemeester. Vandaag heeft Krikke contact gehad met Van Doorn. ,,Ze stelde dat ze boven de partijen staat. En ze zei: 'Als je je bedreigd voelt, raad ik je aan absoluut aangifte te doen'. Dat ga ik ook zeker doen.'' De bedreigingen komen via sociale media, zegt hij. ,,Maar ook uit andere hoeken.''

Negatieve tumult

De zwaar negatieve tumult rond zijn moslimpartij Partij voor de Eenheid komt veel mensen goed uit, denk hij. ,,Het is bekend dat mensen niet blij zijn met actieve moslims. Ze hebben liever dat we in de moskee of in de sishalounge blijven.''

Na het reces, op 20 september, gaat Van Doorn met opgeheven hoofd naar de eerste raadsvergadering, zegt hij. De herdenking van Dille die eraan voorafgaat woont hij niet bij. ,,Het is 20 september een gewone reguliere raad. We zijn er gewoon. We laten ons - nogmaals - door niemand de mond snoeren. We zijn niet bij de herdenking van Dille, omdat zij verantwoordelijk is voor de haat. Het zouden krokodillentranen zijn. Wij hebben daarbij niks te zoeken.''