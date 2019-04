‘Bedreiger Binnenhof wilde politici neersteken met vleesmessen’

Kasgraaier Jan vergokte 9 ton van zijn buren in casino: ‘Het wordt je makkelijk gemaakt geld te ontnemen’

11:56 Hij heeft heel veel spijt. De gokverslaafde Jan Muiser, die 875.000 euro verduisterde van de Vereniging van Eigenaars van een flat in Rijswijk, gaat diep door het stof. Al het geld is verdampt met het spel blackjack in het casino. ,,Alles is weg.''