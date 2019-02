Bedreiger Frits Wester krijgt werkstraf van zestig uur

Ex-crimineel Nico van Empel (68) in Thailand overleden

16:20 De Haagse ex-crimineel Nico van Empel is vannacht in Thailand overleden, zo melden verschillende media. Van Empel, die sinds enkele jaren met zijn gezin in Thailand woonde, zou in de nacht van zondag op maandag in zijn slaap onverwachts het leven hebben gelaten. Hij is 68 jaar geworden.