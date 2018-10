Bedreiger in Burger King geeft zichzelf aan

De man is inmiddels overgebracht naar een politiebureau in Den Haag waar hij wordt verhoord.



De politie vertoonde in opsporingsprogramma Team West camerabeelden van de man die betrokken was bij een gevecht in het fastfoodrestaurant op zaterdag 15 september. Een groep jongeren kreeg het aan de stok met enkele Burger King-medewerkers nadat zij overlast veroorzaakten.