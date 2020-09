Bedreiger Kamerlid Omtzigt moet voor rechter komen

Het gebeurde tijdens een betoging op 20 augustus in Den Haag. De man volgde het CDA-Kamerlid over straat, waarbij hij volgens het OM bedreigingen uitte richting de politicus.

De verdachte werd donderdag in Heerlen aangehouden en is vandaag door de politie in Den Haag gehoord. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, met een dagvaarding op zak voor 18 november. Ook heeft hij een gedragsaanwijzing van het OM gekregen: de komende twee maanden mag hij niet in de gemeente Den Haag komen.