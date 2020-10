Bedreiging met wapen na opmerking over dichtslaande autodeur

Den Haag maakt zich zorgen over het gemoed van haar jonge en oude inwoners

7:01 De meeste werkende Hagenaars vinden het helemaal niet erg dat ze door corona thuis aan de arbeid moeten. Maar jongeren voelen zich regelmatig in hun vrijheid beknot, en de omgang op straat met de autoriteiten verhardt. Dat baart het Haagse stadsbestuur zorgen. ,,Ook nu het donkerder en kouder wordt, moeten we in contact blijven met elkaar”, zegt burgemeester Jan van Zanen.