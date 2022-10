Bedrijf in sportsokken getroffen door brand in bedrijfsgebouw in Wateringen

UPDATE & VIDEOEen brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Stoelmatter in Wateringen richtte zaterdagmiddag grote schade aan. Een bedrijf in sportsokken is zwaar getroffen.

Een van de eigenaren van het sportsokkenbedrijf rook rond het middaguur een brandlucht in zijn pand en sloeg alarm. De brandweer rukte met veel materieel uit en moest later zelfs opschalen om de situatie onder controle te krijgen. ,,In het pand stond veel rook en het naastgelegen pand moest worden ontruimd”, meldt de brandweer.



De brandweer heeft met behulp van een drone naar de brandhaard gezocht. Om 14.00 uur waren de vlammen onder controle. ,,De getroffen panden zijn daarna geventileerd zodat ze weer veilig betreden kunnen worden.”

Sportkousen

Mede-eigenaar Raymond Trouwborst stond tijdens het blussen beduusd buiten te kijken naar de brandweermensen die de grote magazijndeur van zijn bedrijf openzagen. Het familiebedrijf in sportkousen dat 37 jaar geleden in een garagebox in Den Haag begon, zit hier in een gedeeld pand waar hij en zijn compagnons met zeer moderne breimachines sportsokken met alle kleuren of met clublogo's maken. ,,Half hockeyend Nederland draagt onze sokken, en ook heel veel voetballers”, zegt Trouwborst.

De duidelijk geëmotioneerde ondernemer verontschuldigt zich daarna, liever wil hij niks meer kwijt en bovendien krijgt hij van de brandweer een sein dat hij in zijn bedrijf mag. ,,We mogen nu binnen kijken. We hebben nog geen idee van de schade. Er was in ieder geval veel rook, ook bij de buren”, zegt een ander familielid.



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk. Stichting Salvage zal de eigenaren bijstaan bij de schadeafhandeling.

Volledig scherm Uit verschillende kanten van het pand kwam zwarte rook © Regio15

Volledig scherm De brand brak uit in een bedrijfsverzamelgebouw. © District8

