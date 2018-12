Vaarwel Britten ‘Swansea blijft mijn club’

20 december Het afscheid van de Britten in maart werpt zijn schaduw vooruit. Of je nu een bedrijf runt in Naaldwijk, drie hoog woont in Zoetermeer of graag winkelt in de Haagse binnenstad: de Brexit raakt ons allemaal. Hoe speelt de regio in op het onbekende?