'Bedrijven gaan de gevolgen van Brexit voelen'

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Leidschenveen volgen ze alle cijfers rondom brexit op de voet. Na het referendum begon het bureau in 2016 met de brexitmonitor. ,,Alle cijfers en berichten rondom brexit staan daar bij elkaar'', zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Wij volgen bijvoorbeeld al jaren de exportcijfers, maar die worden rond brexit extra interessant. Ook kijken we naar rechtstreekse investeringen, naar multinationals, maar ook naar het consumentenvertrouwen en het aantal Britten in Nederland. Dat vatten we allemaal samen in die brexitmonitor.”



De brexitmonitor is onderverdeeld in vier groepen: handel en toerisme, migratie, macro-economie en tot slot financiële markten en vertrouwen. ,,Sinds enige tijd vragen wij bedrijven of zij verwachten dat de brexit invloed op hen heeft. Daaruit blijkt dat vooral de industrie en de landbouw de gevolgen vrezen", zegt Van Mulligen.