Bedrijven te rade bij NBCC: Hoop op duidelijkheid in de herfst'

Update Doodgescho­ten man in Delft is topcrimi­neel Karel Pronk

13:58 Bij een schietpartij nabij een koffietent in het Kalversbos in Delft is vanochtend een man neergeschoten. Het slachtoffer is overleden. Het zou gaan om de beruchte Delftse topcrimineel Karel Pronk, maar bevestiging is er nog niet.