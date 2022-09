Beeld & Geluid in Den Haag laat zien wat de impact van media is op ons dagelijks leven

Zo is er op dinsdag 4 oktober een middagcollege van Club BENG, speciaal voor event-, marketing- en communicatieprofessionals uit Den Haag. Daarnaast leer je bij de Masterclass Factchecken hoe je kunt controleren wat waar is op internet. Tijdens de speciale TikTok Talkshow krijg je van nepnieuwsexpert Rudy Bouma tips & tricks hoe om te gaan met nieuws en desinformatie op TikTok.

Media Awards

De Dutch Media Week in Den Haag sluit een dag later af met het Haagse fotodebat. Professionele nieuwsfotografen gaan in gesprek met elkaar en met het publiek over de beeldvorming van een stad en de rol daarin van nieuwsfotografen. Welke belangen spelen mee bij het in beeld brengen van de stad? En denk je als fotograaf van tevoren al na over framing, vooroordelen en stereotypen?