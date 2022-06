Beeld en Geluid start nieuwe tentoonstelling over oorlog Oekraïne

Van krakershol naar bekend poppodium: ‘Was normaal dat je drugsdea­ler moest scoren voor bands’

Hij was betrokken bij de opening op 21 oktober 1972 en trad er in de eerste jaren met zijn eigen band Supersister op. Vijf decennia later speelt Robert Jan Stips nog steeds in Paard in het hartje van Den Haag. Die connectie met een van de oudste poppodia van het land is kenmerkend voor bezoekers én medewerkers.

19 juni