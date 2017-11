'Beeld van meester als beul blijft beter hangen'

Om al die drukke leraren een handje te helpen, zetten Dubbeldam en medestudent Kim van Oort onlangs de website Onderwijs-enzo.nl op, waar leraren gratis kant-en-klare creatieve lessen kunnen downloaden. ,,Er bestonden al websites waarop een juf of meester tips gaf, maar een database waar leraren uit het hele land hun lessen kunnen delen was er nog niet'', vertelt Dubbeldam.



Inmiddels staan er al honderden lessen op, voor verschillende vakken. Compleet met uitgebreide instructie en werkbladen. ,,Dit maakt het voor leraren laagdrempelig om de lessen te gebruiken. Ze hoeven niets zelf te verzinnen.'' Een van zijn eigen bijdragen is rekenen met een spinner, die hij veelvuldig gebruikt op zijn huidige stageplek, de De Driekleur Dalton in 's-Gravenzande. ,,Afgelopen schooljaar was de spinner hier een enorme hype. Je kunt dat ding verbannen uit de klas, maar je kan kinderen er ook iets mee leren, bijvoorbeeld rekenen.'' Hij legt de spinner op een cirkel met cijfers, waarna de kinderen eraan draaien. Het pijltje op een van de drie 'wieken' wijst op de zes. Het kind draait nog een keer. Nu stopt de wijzer op de 8. ,,Kinderen leren zo op een leuke manier optellen,'' zegt Dubbeldam. ,,Want rekenboeken zijn best wel saai.'' En zo liet hij een leerling in zijn klas tijdens een geschiedenisles ook een keer Napoleon naspelen met een hoedje op en een zwaard in de hand. Een groot succes, kinderen kregen er geen genoeg van. ,,Dat krijg je als je zo dicht op de belevingswereld van kinderen gaat zitten. Dat hoeft nu geen tijd meer te kosten.''



Hij ziet het aantal gebruikers van de website gestaag toenemen. Dagelijks worden er zo'n dertig lessen gedownload. ,,Het gaat ons niet om het geld. We verdienen er niks aan. Sterker nog, het kost ons alleen maar geld. Wel ácht euro om de website in de lucht te houden'', zegt de meester lachend.