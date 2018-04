Beelden opgedoken van dodelijke schietpartij in shishalounge

VideoEr is een video opgedoken die is gemaakt tijdens de schietpartij in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het 17-jarige slachtoffer, een leerling van ROC Mondriaan, dat werd neergeschoten, overleed gisteren aan zijn verwondingen.

Het is een kort filmpje van vier seconden, gemaakt door een bezoeker. Maar lang genoeg om twee knallen te horen. Daarna is te zien hoe iemand naar buiten rent. De beelden zijn via de applicatie Snapchat opgenomen.

Een politiewoordvoerster bevestigt dat op de video inderdaad de schietpartij is te zien. ,,We nemen het mee in ons onderzoek. En we roepen vooral de persoon die op de beelden is te zien op, zich te melden.'' Ook andere getuigen of mensen met meer informatie worden gevraagd zich te melden.

Man en macht

De schietpartij gebeurde afgelopen zaterdag in de waterpijptent. De 17-jarige jongen uit Den Haag werd daar neergeschoten. Wat de reden daarvan is geweest, is nog steeds niet duidelijk. De dader ging er vandoor. Met man en macht is de politie naar diegene op zoek.

Het slachtoffer, dat een Turkse achtergrond had, werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij geopereerd aan zijn verwondingen, maar dat mocht niet meer baten.

Het café is door de gemeente voor twee weken gesloten. Een definitief besluit volgt daarna.

