Beelden van tongzoen Goldband-zanger op podium gaan internet over: 'Dit hadden we nooit verwacht’

Supermarkt Konmar komt uit Den Haag: Lees hier het verhaal

Weet je het nog? Vroeger deden veel Hagenaars hun boodschappen bij Konmar. Met hun bekende oranje (en later groen-gele) logo en hun rolbanden voor de winkelkarretjes was deze supermarkt wereldberoemd in eigen land, maar wist je dat dit een Haags bedrijf was?