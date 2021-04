Beeldententoonstelling op het Lange Voorhout keert deze zomer weer terug

Pulchri Studio tekent voor de organisatie. Behalve 20 sculpturen op de laan komen er 17 beelden in de binnentuin te staan. De kunstenaars komen uit alle windstreken en sommigen zijn goed vertegenwoordigd in museale collecties. ,,Na allerlei vormen van lockdowns is er een groeiende behoefte aan vrijheid en diversiteit ontstaan”, stelt curator en deelnemend kunstenaar André van Lier. ,,Daarom worden de kunstwerken zodanig geselecteerd dat er een aansprekende en afwisselende expositie ontstaat qua onderwerpen, afmetingen, materialen en uitstraling.”

Champs Elysees

In 1998 werd voor het eerst een beeldententoonstelling op het Lange Voorhout gehouden. Een van de initiatiefnemers was kunsthistorica en zakenvrouw Maya Meijer, die het idee had opgedaan van een grote tentoonstelling met beelden van de Colombiaanse kunstenaar Botero op de Champs-Élysées in Parijs in 1992. Blikvanger van de eerste tentoonstelling was een enorm beeld van Niki de Saint-Phalle. Het gevaarte was zo groot dat het leger moest worden ingeschakeld om het naar Den Haag te krijgen.