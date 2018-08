Beeldentuin Museum Voorlinden extra open

Beeldentuin Clingenbosch vormt de kiem van museum Voorlinden. In zijn tuin begon kunstverzamelaar Van Caldenborgh met het tonen van dit deel van zijn collectie. Aanvankelijk deed hij dat voor kennissen, later mocht ook publiek in beperkte mate een kijkje komen nemen. Verschillende van de werken zijn speciaal voor het landgoed gemaakt. De wandeling voert langs ruim zestig beelden van onder anderen Henry Moore, Sol LeWitt, Berlinde De Bruyckere, Carel Visser en Atelier van Lieshout. Ook is in de tuin een metershoog beeld te zien van Armando, de onlangs overleden Nederlands kunstenaar aan wie museum Voorlinden komende winter een grote overzichtstentoonstelling wijdt.