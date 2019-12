Beer Boneschansker begon als straatclown en bepaalt nu wie op de planken van het Zuiderparktheater staat

,,Iedereen moet zich herkennen in de kunst en cultuur hier op het podium. Beperking of niet en ongeacht je achtergrond.'' Beer Boneschansker is helder in zijn ambitie. Hij volgt Marijke Reuvers op, die sinds de heropening van het Zuiderparktheater in 2015 deze functie invulde.



Boneschansker heeft ruime ervaring in de culturele sector. Hij begon als clown in een circus en op straat en vervolgde zijn carrière als regisseur en schrijver van toneelstukken. Na het afronden van de filmacademie maakte hij een korte dramafilm en stond hij jaren op verschillende filmsets. Ook werkte hij als theater-, film- en televisiedocent en scheef hij meerdere boeken.