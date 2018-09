Beetje trek? Grootse foodtruckfestival strijkt neer in het Westbroekpark

Zwaaien naar trucks van de Ooievaars­run

8:50 Kleine moeite, groot plezier. Dat is het als mensen langs de kant van de weg zaterdag 15 september enthousiast zwaaien naar de deelnemers aan de Ooievaarsrun. In deze toertocht rijden mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking mee in cabines van vrachtwagens, brandweerauto's, ME-voertuigen en rolstoelbussen. Het is alweer de 32ste editie van dit evenement dat dankzij vele sponsors en vrijwilligers mogelijk is gemaakt.