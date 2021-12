Befaamd filmhuis gaat na een jaar weer helemaal open: ‘Twee keer slecht nieuws gehad’

GolfbrekersHet liep allesbehalve soepel voor Filmhuis Den Haag het afgelopen jaar. Na een flinke verbouwing en een sluiting door corona is het befaamde filmhuis aan het Spui voor het eerst sinds december vorig jaar per aanstaande zaterdag weer helemaal in bedrijf en trapt af met het ROOTS Film Festival. ,,We zijn maar al te blij dat we er weer helemaal kunnen zijn voor iedereen in Den Haag”, zegt zakelijk directeur Josien Buijs.