Befaamde stripverzamelaar hoopt op wonder voor unieke stripcollectie

De bekendste stripverzamelaar van Nederland doet in een laatste wanhoopspoging een appèl op de gemeenteraad het geld bij te lappen (ruim een miljoen euro) dat de KB tekort komt om de collectie voor Den Haag, en Nederland veilig te stellen. ,,Ik blijf hopen dat het toch lukt'', zei hij zojuist. ,,Dan heeft mijn leven zin gehad. Het is nationaal cultureel erfgoed. Het is van ons allen.'' Matla begon met verzamelen toen hij zes jaar was. Zijn collectie omvat na zestig jaar opbouwen een bijna volledige verzameling stripboeken van het Nederlands taalgebied. ,,Het is 97,4 procent compleet,’’ zegt hij. Volgens het college van burgemeester en wethouders is het de KB ondanks jarenlange inspanningen definitief niet gelukt om meer dan 500.000 euro bijeen te krijgen, om de befaamde collectie te verwerven.

Nalatenschap

Matla wil niets liever dan zijn unieke collectie overdragen om zijn nalatenschap goed te regelen, maar hij verlangt wel een goede prijs, omdat het geld ook voor zijn pensioen bedoeld is. Bij een taxatie is de waarde vastgesteld op 1,8 miljoen euro. Matla zei zojuist dat zijn zaakwaarnemers inderdaad aan de KB heeft laten weten een punt te zetten achter de verwerving door de KB. ,,Het KB kan de centjes niet bij elkaar krijgen. We hebben laten weten dat we dat moeten aanvaarden.’’ Toch hoopt hij nog op een ‘wonder’. ,,Is er geen miljonair, die wil helpen?'' Volgens het college heeft de KB inmiddels naar alle fondsen en geldschieters gecommuniceerd dat het aankoopproces voorgoed is stopgezet. ,,De KB heeft dit gecommuniceerd aan de fondsen en andere instanties die bijdragen hadden toegezegd of overgemaakt. De eerder bijeengebracht middelen staan hierdoor niet meer ter beschikking,’’ aldus het college.

Prachtig

Raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos , die zich sterk maakte voor behoud van de stripcollectie, zegt in een eerste reactie dat hij het betreurt dat de KB nu voorgoed misgrijpt. ,,Ik heb er vanuit mijn positie alles aan gedaan de collectie voor Den Haag te behouden. Dat zou prachtig zijn geweest.’’



Matla zegt dat hij de deur nog dichthoudt voor andere kopers. Ze melden zich al, zegt hij. ,,Als je in zestig jaar een paleis hebt opgebouwd, doet het pijn het steen voor steen af te breken. Dat kan ik nog niet.’’



Het KB bevestigt dat de verwerving echt is stopgezet . ,,Er is een punt achter gezet. We hebben alles gedaan om het geld bij elkaar te krijgen en het is helaas niet gelukt. Het is een schitterende en complete verzameling. We hadden de collectie dolgraag gehad.’’



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!