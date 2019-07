Begonnen als cocktailbar en uitgebreid met een Sardijnse keuken: ‘Garnituur is een verloren zaak‘’

Pauline Krikke: Verbod op zwaar vuurwerk kan niet vroeg genoeg komen

18:07 Burgemeester Krikke is blij dat het kabinet het zwaarste vuurwerk in de ban doet. De Haagse burgemeester vindt het wel teleurstellend dat het verbod pas bij de jaarwisseling 2020-2021 in gaat. Dit schrijft ze in een gezamenlijk statement met de burgemeesters van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.