Begrafenisondernemer verdacht van mysterieuze heroïnesmokkel

De drugs werden – op vier gram na - in Engeland uit een container gehaald. De officier van justitie noemde hij vandaag in de strafzaak ‘mysterieus’ dat de bestelbus met de deklading en de overgebleven harddrugs van Rotterdam naar een schildersbedrijf in Voorburg reed en toen terugkeerde naar de loods in Rotterdam-Hoogvliet. ,,We weten niet waarom dat gebeurde,’’ aldus de aanklager.