Behandeling van psychische stoornis met VR-bril

Iemand met een psychische stoornis loopt door de supermarkt of wandelt door een drukke winkelstraat tijdens een behandeling bij de GGZ Delfland. In de virtuele realiteit, welteverstaan.



GGZ Delfland behandelt mensen met een psychische stoornis in onder andere Delft, Midden-Delfland en Westland. De cliënten zetten een speciale bril op en zien en horen alles alsof zij daadwerkelijk op straat zijn. De behandeling met virtuele realiteit wordt toegepast op de locaties in Delft en Schiedam. Binnenkort wordt hier ook in Naaldwijk gebruik van gemaakt. ,,Wij zijn niet de eerste organisatie die dit toepast", zegt woordvoerder Ester van den Akker. ,,Waar we wel uniek in zijn, is dat alle verzekeraars onze behandeling vergoeden."